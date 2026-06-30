1. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dieser Website ist: Karl Pommer GesmbH & Co KG Gölsentalstraße 39, 3161 St. Veit/Gölsen, Österreich

Unternehmensgegenstand: Tischlerei mit Möbelhandel UID-Nummer: ATU 18730407 Firmenbuchnummer: FN 87740 f, Firmenbuchgericht: Landesgericht St. Pölten Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin): Karl Pommer Ges.m.b.H., FN 81279 d, Landesgericht St. Pölten Geschäftsführerin der Komplementär-GmbH: Johanna Maria Pommer Telefon: 02763/2343 E-Mail: info@pommer.at Mitglied bei: WKO; Gewerbebehörde: Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld; berufsrechtliche Regelungen: Gewerbeordnung (abrufbar unter www.ris.bka.gv.at)

2. Allgemeines zur Datenverarbeitung Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Nutzer:innen dieser Website grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist oder eine gesetzliche Grundlage bzw. Ihre Einwilligung vorliegt. Rechtsgrundlage ist insbesondere Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung der Nutzer:in (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), zur Erfüllung eines Vertrags bzw. vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO), zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) oder auf Grundlage berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), etwa an einer sicheren und wirtschaftlichen Bereitstellung unserer Website. 3. Ihre Rechte als betroffene Person

Ihnen stehen gegenüber uns hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten folgende Rechte zu: - Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) - Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) - Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) - Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) - Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) - Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) - Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)

Zur Ausübung dieser Rechte können Sie sich jederzeit über die oben genannten Kontaktdaten an uns wenden. Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu:

Österreichische Datenschutzbehörde Barichgasse 40–42, 1030 Wien, Österreich – www.dsb.gv.at

4. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles Diese Website wurde mit „onepage.io“ erstellt und wird auf dessen Infrastruktur betrieben.

Anbieter ist: Onepage GmbH, Neue Rothofstraße 13–19, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland Die Website wird auf Servern von Amazon Web Services (AWS) sowie Google Cloud gehostet. Nach Angaben von Onepage werden diese Daten ausschließlich innerhalb der EU gespeichert und verarbeitet. Mit Onepage besteht ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) im Sinne des Art. 28 DSGVO. Bei jedem Aufruf unserer Website erfasst das System zu Debugging- und Sicherheitszwecken automatisiert bestimmte Daten und Informationen im Rahmen von Logfiles (z. B. IP-Adresse, Art und Version des Browsers, Betriebssystem, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, aufgerufene Seite, Statuscode). Nach Angaben von Onepage werden derartige Logfile-Daten stichprobenartig (bei rund 1 % der Zugriffe) für maximal einen Monat gespeichert und anschließend gelöscht. Die Speicherung dieser Daten erfolgt zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs der Website sowie zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

5. Cookies und Einwilligung (Consent) Unsere Website verwendet Cookies und vergleichbare Technologien (z. B. Local Storage), teils zur technischen Bereitstellung der Website, teils zu Analyse- und Marketingzwecken. Technisch notwendige Cookies werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO eingesetzt. Cookies, die nicht zwingend erforderlich sind (insbesondere Analyse- und Marketing-Cookies, siehe Punkte 7–9), werden nur mit Ihrer vorherigen Einwilligung über unser Cookie-Consent-Banner gesetzt (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO i. V. m. § 165 Abs. 3 TKG 2021). Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft über das Cookie-Banner widerrufen.

6. Kontaktformular / Kontaktaufnahme per E-Mail Wenn Sie uns über das Kontaktformular auf unserer Website oder per E-Mail kontaktieren, werden die von Ihnen angegebenen Daten (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nachrichteninhalt) zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern die Anfrage der Anbahnung eines Vertrags dient, andernfalls Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Beantwortung von Anfragen. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind, spätestens nach Abschluss der Kommunikation, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

7. Google Analytics Diese Website nutzt, sofern Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben, Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Google Analytics verwendet Cookies bzw. vergleichbare Technologien, die eine Analyse der Benutzung unserer Website durch Sie ermöglichen (z. B. besuchte Seiten, Verweildauer, Herkunft der Nutzer:innen). Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Es kann dabei zu einer Datenübermittlung an Server von Google LLC in die USA kommen; Google ist nach eigenen Angaben zertifiziert und hat entsprechende Garantien (u. a. EU-Standardvertragsklauseln) implementiert.

Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über das Cookie-Banner widerrufen. Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Google Ads und Conversion-Tracking Sofern Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben, verwenden wir zudem Google Ads sowie das Conversion-Tracking-Tool der Google Ireland Limited, um auf Basis früherer Websitebesuche interessengerechte Werbung zu schalten (Remarketing) und den Erfolg unserer Werbeanzeigen zu messen. Dabei werden Cookies eingesetzt, die eine Wiedererkennung Ihres Browsers ermöglichen. Es kann zu einer Datenübermittlung an Google LLC in die USA kommen. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Weitere Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de) sowie in den Google-Einstellungen für Werbung, über die Sie personalisierte Werbung deaktivieren können (https://adssettings.google.com).

9. Meta/Facebook-Pixel und Social-Media-Einbindungen Sofern Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben, setzen wir das Meta-Pixel (Facebook-Pixel) der Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Meta“), ein. Damit können wir das Verhalten von Besucher:innen nachverfolgen, nachdem diese durch Klick auf eine Facebook- oder Instagram-Werbeanzeige auf unsere Website weitergeleitet wurden, um die Wirksamkeit der Anzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auszuwerten sowie zielgruppenrelevante Werbung anzuzeigen. Zudem können auf unserer Website Elemente von sozialen Netzwerken (z. B. Facebook, Instagram) eingebunden sein, etwa Verlinkungen, Teilen-Buttons oder eingebettete Inhalte. Beim Aufruf entsprechender Seiten kann eine direkte Verbindung zu den Servern des jeweiligen Netzwerks hergestellt und es können Daten (u. a. IP-Adresse) an dieses übermittelt werden, unabhängig davon, ob Sie dort ein Konto besitzen oder eingeloggt sind. Es kann dabei zu einer Datenübermittlung an Meta Platforms, Inc. in die USA kommen. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Nähere Informationen zu Umfang und Zweck der Datenerhebung durch Meta sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy/. 10. Speicherdauer Soweit in dieser Datenschutzerklärung nicht ausdrücklich anders angegeben, werden die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten gelöscht oder anonymisiert, sobald der Zweck der Speicherung entfällt und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen (z. B. unternehmens- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen von bis zu sieben Jahren für Geschäftsunterlagen).

11. Datensicherheit Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL/TLS-Verschlüsselungsverfahren. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schlüssel- bzw. Schloss-Symbols in der Adresszeile Ihres Browsers. Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen.

12. Änderung dieser Datenschutzerklärung Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.