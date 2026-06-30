Aktuelles im Abverkauf:
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Schlafzimmer Voglauer Vvaganto
Bett 180x200 cm Nackenrolle in Rindnappaleder schwarz 2 Tablarablagen Wildeiche rustiko schwarz geölt Ca. B 298,4 H 106,5 T 236 cm 2 Nachttische oval mit jeweils 2 Laden Ablage Strukturglas quarz Wildeiche rustiko schwarz geölt Ca. B 65 H 33,9 T 43 cm Drehtürschrank 5-türig Mittig 3 Glasfronten in Strukturglas quarz Inkl. Kleiderstangenbeleuchtung, Korpusinnenbeleuchtung, 1 Innenspiegel Wildeiche rustiko schwarz geölt Ca. B 252 H 226 T 63 cm
statt 18.420,- jetzt 9.290,-
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Esszimmer Voglauer Vgalvino
(ohne Tisch) Bank (passend für Esstische mit 200 cm Länge) Außenseite Rindnappaleder schwarz Innenseite Loden grauweiß Füße Wildeiche rustiko schwarz geölt ca. B 220 H 85 T 65 cm 4 Drehstühle mit Armlehnen Außenseite Echt Leder schwarz Innenseite Loden grau Füße Wildeiche rustiko schwarz geölt
statt 7.550,- jetzt 3.190,-
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Esszimmer Voglauer Vgalvino
(ohne Tisch) Bank (passend für Esstische mit 200 cm Länge) Außenseite Rindnappaleder schwarz Innenseite Loden grauweiß Füße Metall dark galvano matt ca. B 220 H 85 T 65 cm 4 Stühle mit Armlehnen Außenseite Echt Leder schwarz Innenseite Loden grau Füße Metall dark galvano matt
statt 6.990,- jetzt 2.790
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Vorzimmer Voglauer Vtektura
Inkl. Beleuchtung mit Schalter Hängeelement mit 2 Schubladen Alteiche rustiko schwemmgrau lackiert Frontglas und Abdeckplatte Firneis dark Spiegel rund 70 cm Garderobenelement mit Vorsatzspiegel, Haken, Kleiderstange Garderobenpaneel mit Regenschirmhalter, Haken, Kleiderstange Ca. B 335 H 194 T 42,6 cm
statt 10.004,- jetzt 5.499,-
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Ecksofa Gotera
teilmotorische Relaxfunktion bei Armlehne links teilmotorische Schlaffunktion im Longchair Armlehnen klappbar, höhenverstellbare Rückenkissen Stoff grau Rücken echt Sitzkomfort Federkern Sitzhöhe ca. 47 cm ca. 297x161-185 cm Höhe ca. 86-111 cm Wandfreiheit 36 cm benötigt
statt 4.345,- jetzt 2.599,-