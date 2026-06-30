Karl Pommer GesmbH & Co KG Gölsentalstraße 39, 3161 St.Veit/Gölsen, Österreich Unternehmensgegenstand: Tischlerei mit Möbelhandel Rechtsform: Kommanditgesellschaft (GmbH & Co KG) Sitz: St. Veit an der Gölsen UID-Nummer: ATU 18730407 Firmenbuchnummer: FN 87740 f Firmenbuchgericht: Landesgericht St. Pölten Tel.: 02763/2343 E-Mail: info@pommer.at Mitglied bei: Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKO) Gewerbebehörde: Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld Berufsrecht: Gewerbeordnung: http://www.ris.bka.gv.at Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) Karl Pommer Ges.m.b.H. Sitz: St. Veit an der Gölsen Firmenbuchnummer: FN 81279 d Firmenbuchgericht: Landesgericht St. Pölten Geschäftsführerin der Komplementär-GmbH Johanna Maria Pommer Kommanditistinnen Gertraud Pommer, Johanna Maria Pommer Beteiligungsverhältnisse an der Komplementär-GmbH Gesellschafterin Johanna Maria Pommer 100% Kontaktdaten des Verantwortlichen für Datenschutz Sollten Sie Fragen zum Datenschutz haben, finden Sie nachfolgend die Kontaktdaten der verantwortlichen Person. Johanna Pommer 027632343 info@pommer.at

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