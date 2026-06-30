Seit 1948..
..steht Möbel Pommer für persönliche Beratung, regionale Qualität und familiäre Werte. Unsere Mitarbeiter bilden das Herzstück des Unternehmens – deshalb stehen bei uns Respekt, Bodenständigkeit und der Mensch im Mittelpunkt. Auf über 4.500 m² Ausstellungsfläche finden sich vor allem heimische Möbelhersteller sowie ausgewählte Partner aus dem DACH & EU - Raum. So verbinden wir hochwertige Wohnlösungen mit regionalem Denken, großer Vielfalt und fairen Preisen.
Büro
Ing. Johanna Pommer
Geschäftsführerin
Ing. Daniel Pichler
Geschäfsführung
Gertraud Pommer
Seniorchefin
Anita Wieland
Administration / Telefon
Gudrun Zeisberger
Einkauf
Eva Maria Walzek
Buchhaltung
Ellie
Feel good Managerin
Einrichtungsberater - St.Veit an der Gölsen
Hans Peter Farthofer
Küchen- & Wohnraumexperte
Olaf Ziegler
Küchen- & Wohnraumexperte
Robert Gratzl
Wohnraumexperte
Karl Pommer
Wohnraumexperte
Einrichtungsberater - Leobersdorf
Gerhard Fürst
Küchen- & Wohnraumexperte
Johann Reitter
Küchen- & Wohnraumexperte
Montage Tischler
Franz Ackerling
Karl Zauner
Alexander Harth
Roman Riedel-Mileder