..steht Möbel Pommer für persönliche Beratung, regionale Qualität und familiäre Werte. Unsere Mitarbeiter bilden das Herzstück des Unternehmens – deshalb stehen bei uns Respekt, Bodenständigkeit und der Mensch im Mittelpunkt. Auf über 4.500 m² Ausstellungsfläche finden sich vor allem heimische Möbelhersteller sowie ausgewählte Partner aus dem DACH & EU - Raum. So verbinden wir hochwertige Wohnlösungen mit regionalem Denken, großer Vielfalt und fairen Preisen.