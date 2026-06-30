Hochwertige Esszimmer für genussvolle Momente.
Ein Esszimmer ist weit mehr als nur ein Ort zum Essen. Hier kommt die Familie zusammen, hier wird gefeiert, gelacht und geplaudert. Entdecken Sie bei Möbel Pommer hochwertige Esszimmermöbel renommierter Hersteller, die Design, Komfort und Funktionalität harmonisch miteinander verbinden.
Esstische für jeden Anlass
Der Esstisch ist das Herzstück jedes Esszimmers.
Ob ausziehbar, rund oder aus edlem Massivholz:
Bei Möbel Pommer finden Sie Tische, die sich Ihrem Alltag anpassen und auch bei großen Runden genug Platz bieten.
Stühle & Bänke mit Sitzkomfort
Gute Gespräche brauchen bequeme Sitzplätze.
Wählen Sie aus zahlreichen Stühlen, Bänken und Eckbänken in verschiedenen Formen, Bezügen und Farben, damit Sie auch nach dem Essen gerne sitzen bleiben.
Vitrinen, Sideboards & Stauraum
Geschirr, Gläser und Tischwäsche brauchen ihren Platz.
Mit stilvollen Vitrinen, Highboards und Sideboards schaffen Sie Ordnung und setzen gleichzeitig schöne Akzente im Raum.
Ihr Weg zu Ihrem neuen Esszimmer
Mit persönlicher Beratung, hochwertigen Marken und viel Gespür für Design gestalten wir gemeinsam einen Ort, an dem Sie gerne zusammenkommen und der Komfort, Funktionalität und Gemütlichkeit perfekt miteinander verbindet.
1
Persönliche Beratung & Bedarfsanalyse
Gemeinsam besprechen wir Ihre Wünsche und Anforderungen. Dabei berücksichtigen wir Ihren Wohnstil, Ihre Räumlichkeiten und wie viele Personen an Ihrem Tisch Platz finden sollen.
2
Individuelle Planung & hochwertige Marken
Wählen Sie aus einer Vielzahl renommierter Hersteller, Esstische, Stühle, Bänke und Vitrinen. Gemeinsam entwickeln wir ein Einrichtungskonzept, das perfekt zu Ihrem Zuhause passt.
3
Lieferung & fachgerechte Montage
Unser erfahrenes Montageteam liefert Ihre neuen Esszimmermöbel zuverlässig und übernimmt den professionellen Aufbau. Sauber, termingerecht und mit höchster Sorgfalt.
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Zusammenkommen, genießen & feiern
Freuen Sie sich auf ein Esszimmer, das Geselligkeit, Wärme und höchsten Komfort vereint. Ein Ort für gemeinsame Mahlzeiten, lange Abende und schöne Momente mit Familie und Freunden.
Unsere Partner:
Starke Marken, auf die wir vertrauen