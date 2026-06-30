Möbel Pommer Leobersdorf
Ihr DANKÜCHEN- und Einrichtungsstudio im Ziwa Park
Über uns in Leobersdorf
Seit 1948 steht Möbel Pommer für persönliche Beratung, regionale Qualität und familiäre Werte. Unsere Mitarbeiter bilden das Herzstück des Unternehmens, deshalb stehen bei uns Respekt, Bodenständigkeit und der Mensch im Mittelpunkt. In unserem Studio im Ziwa Park Leobersdorf erleben Sie seit 2023 genau diese Werte direkt vor Ort:
Unsere Küchen- und Wohnraumexperten planen gemeinsam mit Ihnen Ihre neue Küche oder Ihr neues Zuhause. Mit vor allem heimischen Möbelherstellern und ausgewählten Partnern aus dem DACH & EU-Raum verbinden wir hochwertige Wohnlösungen mit regionalem Denken, großer Vielfalt und fairen Preisen.
DANKÜCHEN Leobersdorf
Was Sie in Leobersdorf erwartet
Von der ersten Idee bis zur fertigen Montage: alles aus einer Hand, persönlich und ganz in Ihrer Nähe.
Küchenstudio
Moderne DANKÜCHEN mit Landhausküchen, grifflosen und individuellen Küchen live erleben und vergleichen.
Wohnraumplanung
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer oder die erste eigene Wohnung mit First Home: wir planen Ihr Zuhause.
Persönliche Beratung
Unsere Küchen- und Wohnraumexperten nehmen sich Zeit für Ihre Wünsche, Ihren Stil und Ihre Räume.
Montage durch eigene Tischler
Geplant, geliefert und von unseren hauseigenen Tischlern sauber montiert.
Studio -
Leobersdorf (Ziwa Park)
Kontaktdaten:
Europastraße 5/C/4C, 2544 Leobersdorf Tel:02256/20122 Mail: leobersdorf@pommer.at
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 08:30Uhr – 18:00Uhr Samstag 08:30Uhr – 12:00Uhr
Ihr Team in Leobersdorf
Gerhard Fürst
Küchen- & Wohnraumexperte
Johann Reitter
Küchen- & Wohnraumexperte
Kontakt Studio Leobersdorf
Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Senden Sie uns Ihre Anfrage, unser Team in Leobersdorf freut sich darauf, von Ihnen zu hören.
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