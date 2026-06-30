Seit 1948 steht Möbel Pommer für persönliche Beratung, regionale Qualität und familiäre Werte. Unsere Mitarbeiter bilden das Herzstück des Unternehmens, deshalb stehen bei uns Respekt, Bodenständigkeit und der Mensch im Mittelpunkt. In unserem Studio im Ziwa Park Leobersdorf erleben Sie seit 2023 genau diese Werte direkt vor Ort:

Unsere Küchen- und Wohnraumexperten planen gemeinsam mit Ihnen Ihre neue Küche oder Ihr neues Zuhause. Mit vor allem heimischen Möbelherstellern und ausgewählten Partnern aus dem DACH & EU-Raum verbinden wir hochwertige Wohnlösungen mit regionalem Denken, großer Vielfalt und fairen Preisen.

DANKÜCHEN Leobersdorf